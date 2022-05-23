Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Глава саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, участвующий в работе Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о необходимости пересмотра планов перехода на зелёные источники энергии и сохранения инвестиций в нефтегазовые проекты. Об этом он сказал в интервью, 23 мая опубликованном газетой Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам Нассера, текущий кризис наглядно демонстрирует, «что во всём мире не хватает резервных мощностей» в нефте- и газодобыче.

Амин Нассер «Вместо того чтобы работать над переходом, который к 2050 году поможет всему миру, мы подталкиваем мир к тому, чтобы использовать больше угля, и не относимся серьёзно к проблемам энергетической безопасности, ценовой доступности и наличия энергоносителей».

Представитель Саудовской Аравии уверен в сохранении глобального спроса на нефть не ниже 100 млн баррелей в сутки, с перспективой роста до 105 млн баррелей в сутки на фоне восстановления транспортных потоков после завершения пандемии коронавируса.

Амин Нассер «В отсутствие инвестиций система, предполагающая спрос на уровне 100 млн баррелей, становится очень уязвимой для непредвиденных перебоев, которые могут случиться».

Руководитель одной из ведущих нефтяных компаний мира заявил о возможности для Саудовской Аравии для покрытия роста спроса в течение месяца нарастить добычу с 10,2 млн баррелей в сутки до максимально возможного показателя в 12 млн баррелей в сутки. Он также считает, что уровень добычи нефти в России не будет опускаться ниже 8 млн баррелей в сутки, но для российского газа покупателей будет находить всё труднее из-за отказа от него европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии намерены разработать новое соглашение ОПЕК+, в которое бы входили все страны — экспортёры нефти, включая Российскую Федерацию.