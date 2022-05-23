Глава Saudi Aramco раскритиковал планы «зелёного перехода»
Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Глава саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, участвующий в работе Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о необходимости пересмотра планов перехода на зелёные источники энергии и сохранения инвестиций в нефтегазовые проекты. Об этом он сказал в интервью, 23 мая опубликованном газетой Financial Times.
По словам Нассера, текущий кризис наглядно демонстрирует, «что во всём мире не хватает резервных мощностей» в нефте- и газодобыче.
Представитель Саудовской Аравии уверен в сохранении глобального спроса на нефть не ниже 100 млн баррелей в сутки, с перспективой роста до 105 млн баррелей в сутки на фоне восстановления транспортных потоков после завершения пандемии коронавируса.
Руководитель одной из ведущих нефтяных компаний мира заявил о возможности для Саудовской Аравии для покрытия роста спроса в течение месяца нарастить добычу с 10,2 млн баррелей в сутки до максимально возможного показателя в 12 млн баррелей в сутки. Он также считает, что уровень добычи нефти в России не будет опускаться ниже 8 млн баррелей в сутки, но для российского газа покупателей будет находить всё труднее из-за отказа от него европейских стран.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии намерены разработать новое соглашение ОПЕК+, в которое бы входили все страны — экспортёры нефти, включая Российскую Федерацию.