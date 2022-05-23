Сана, 24 мая, 2022, 01:10 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека стали жертвами падения беспилотного летательного аппарата в йеменской столице Сане, передал телеканал «Аль-Масира».

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Такую информацию журналисты приводят, ссылаясь на министерство здравоохранения правительства хуситов (движение «Ансар Алла»), которые сбили беспилотник. Аппарат совершал разведывательный полет и принадлежал арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Еще три человека получили ранения. Официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалям заявил, что отправка беспилотника для шпионажа доказывает «враждебные действия коалиции в адрес установленного между сторонами перемирия».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая нефтяная компания Yemen Petroleum Company (YPC) распространила информацию о том, что аравийская коалиция задержала у берегов Йемена танкер с нефтепродуктами, который следовал в йеменский порт Ходейда.