Москва, , 17:58 — REGNUM Закон об особом статусе граждан Польши на Украине — это огромный успех для польского государства. Об этом 24 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это огромный успех Польши. Это именно то, что ей нужно, т. к. присоединять какие-либо земли Украины, включать в свой состав в Варшаве никто не собирается. Но вот поставить Украину под свой полный контроль — это Польше очень выгодно», — заявил эксперт.

Судя по имеющейся информации, в ответ на принимаемый закон Польша никаких обязательств на себя не берет, например, она не предоставляет Украине никаких гарантий безопасности.

«Понятно, что принимаемый закон создает условия для того, чтобы полностью поставить политическую, экономическую, военную и ряд других сфер жизни Украины в полную зависимость от Варшавы», — подытожил политолог.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в украинское законодательство закона об особом правовом положении граждан Польши на Украине.