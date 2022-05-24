Москва, , 00:57 — REGNUM Экономические связи России и Китая в скором времени будут укрепляться с большей скоростью, поскольку Запад «занимает позицию диктатора». Об этом заявил 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, растущее взаимодействие Москвы и Пекина позволит российской стороне реализовывать планы по развитию восточных регионов страны.

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развивается, реализуется именно там», — сказал министр.

Лавров отметил, что с помощью такого процесса Россия будет «реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике». Он также подчеркнул, что контакты двух стран являются взаимовыгодными.

«У Китая развиты информационно-коммуникационные технологии. Ничуть не хуже, чем на Западе. Многое здесь обеспечивает взаимную выгоду», — добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Главное таможенное управление КНР объявило, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в КНР по итогам первых четырех месяцев 2022 года выросли в годовом исчислении примерно на 15% — до 1,43 млн тонн. Такой результат переместил Россию с 6-го на 4-е место в перечне китайских импортеров СПГ.

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