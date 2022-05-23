Москва, 24 мая, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Российские метеорологи летом планируют перейти в оценке погоды на новые климатические нормы. Об этом 24 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Жара

Переход на новые нормы может быть осуществлён «в конце первого полугодия».

«Идёт активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями. Насколько они изменились, можно обсудить позже, но безусловный факт — климат теплеет. Температура меняется только в одну сторону».
приводит слова Вильфанда ТАСС

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что новые климатические нормы изменят критерии аномальности, благодаря чему «аномально тёплая погода» станет реже наблюдаться. В настоящее время изучается проблема динамики среднесуточных характеристик, для чего проводится ретроспективный анализ данных примерно за 100-летний период.

«Но можете не сомневаться, всё будет посчитано».
Роман Вильфанд

Как сообщало ИА REGNUM, в России наступающее лето в целом не будет холодным, некоторое снижение средних температур ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах.