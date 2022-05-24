Москва, 24 мая 2022, 15:36 — REGNUM Закон о польских гражданах на Украине — это некий вариант новой Люблинской унии. Об этом 24 мая заявил корреспонденту ИА REGNUMM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Ян Матейко. Люблинская Уния. 1869
Ян Матейко. Люблинская Уния. 1869

«Прежние колонии образовывались в результате завоевания, а Польша Украину не завоевывала. Произошло что-то подобное тому, что произошло в XVI веке при заключении Люблинской унии. Тогда был другой юридический процесс, но тогда тоже Великое Княжество Литовское вело войну с Московским государством, и в условиях этой войны было вынуждено пойти на очень не выгодный для себя договор с Польской короной об объединении в единое государство», — заявил эксперт.

По мнению политолога, сейчас не наблюдается слияния Польши и Украины в единое государство, но появление новых форм зависимости очевидно.

«Они тем более впечатляют, что никакого объединения в федерацию или конфедерацию, о которой Польша мечтала и о которой польские политики все время вели речь (польская федерация «Междуморья»), нет. В этих проектах Украина занимала более достойное место, чем сейчас», — отметил политолог.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в законодательство Украины закона об особом правовом положении граждан Польши на Украине.