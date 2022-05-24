Москва, 24 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Закон о польских гражданах на Украине — это некий вариант новой Люблинской унии. Об этом 24 мая заявил корреспонденту ИА REGNUMM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Ян Матейко. Люблинская Уния. 1869

«Прежние колонии образовывались в результате завоевания, а Польша Украину не завоевывала. Произошло что-то подобное тому, что произошло в XVI веке при заключении Люблинской унии. Тогда был другой юридический процесс, но тогда тоже Великое Княжество Литовское вело войну с Московским государством, и в условиях этой войны было вынуждено пойти на очень не выгодный для себя договор с Польской короной об объединении в единое государство», — заявил эксперт.

По мнению политолога, сейчас не наблюдается слияния Польши и Украины в единое государство, но появление новых форм зависимости очевидно.

«Они тем более впечатляют, что никакого объединения в федерацию или конфедерацию, о которой Польша мечтала и о которой польские политики все время вели речь (польская федерация «Междуморья»), нет. В этих проектах Украина занимала более достойное место, чем сейчас», — отметил политолог.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в законодательство Украины закона об особом правовом положении граждан Польши на Украине.