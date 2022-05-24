Североморск, Мурманская область, , 00:27 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» Северного флота (СФ) ВМФ России отработает в Баренцевом море уничтожение атомных подводных лодок условного противника. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

БПК «Адмирал Левченко» Mil.ru

Противолодочные задачи экипаж БПК отработает в полигонах боевой подготовки флота. Роль условного противника исполнит одна из атомных подводных лодок СФ.

пресс-служба СФ Моряки выполнят поиск, обнаружение, поддержание контакта и атаку подводного противника. В ходе противолодочного учения планируется выполнение торпедной стрельбы учебным боезапасом.

Отмечается, что из главной базы СФ — Североморска «Адмирал Левченко» вышел 21 мая. В море экипаж БПК также проведёт учения по противовоздушной обороне с выполнением практических зенитных ракетных и артиллерийских стрельб.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие морской пехоты Северного флота, входящие в состав арктической группировки, совместно с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели в губе Грязная Кольского залива тренировку по морской десантной подготовке.

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