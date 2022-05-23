БПК «Адмирал Левченко» проведёт в Баренцевом море противолодочные учения
Североморск, Мурманская область, 24 мая, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» Северного флота (СФ) ВМФ России отработает в Баренцевом море уничтожение атомных подводных лодок условного противника. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Противолодочные задачи экипаж БПК отработает в полигонах боевой подготовки флота. Роль условного противника исполнит одна из атомных подводных лодок СФ.
Отмечается, что из главной базы СФ — Североморска — «Адмирал Левченко» вышел 21 мая. В море экипаж БПК также проведёт учения по противовоздушной обороне с выполнением практических зенитных ракетных и артиллерийских стрельб.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие морской пехоты Северного флота, входящие в состав арктической группировки, совместно с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели в губе Грязной Кольского залива тренировку по морской десантной подготовке.