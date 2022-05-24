Ростов-на-Дону, , 00:25 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сделал шаг к победе в чемпионате России, победив в первом финальном матче со столичным ЦСКА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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Матч в Ростове-на-Дону завершился со счётом 27:22 в пользу хозяек площадки. Лучшим бомбардиром стала Анна Вяхирева, отправившая в ворота москвичек десять мячей.

«Спасибо ЦСКА за хорошую игру: команда сражалась. Огромная благодарность болельщикам и «13 сектору» за их колоссальную поддержку. У нас были ошибки в нападении и промахи в защите, но у команды есть потенциал. Уверены, что в Москве дадим такой же бой ЦСКА», — отметила после игры старший тренер ростовчанок Татьяна Березняк.

Ответный матч между командами состоится 29 мая на площадке волейбольной арены «Динамо» в Москве.