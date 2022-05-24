Афины , , 00:25 — REGNUM Греческая газовая компания DEPA расплатилась с российским «Газпромом» за природный газ, поставленный в Грецию по итогам апреля. Об этом 23 мая сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Флаг Греции George E. Koronaios

Утверждается, что платеж был произведен в евро 19 мая «в соответствии с указаниями Еврокомиссии». Кроме того, как отмечается в заявлении DEPA процедура «была полностью безопасной».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал невозможным мгновенный отказ от российского газа. 14 мая глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что с мая Молдавия начала использовать евро для платежей России за голубое топливо.

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