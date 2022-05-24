Элиста, , 00:20 — REGNUM В Элисте состоялся концерт в поддержку президента России Владимира Путина и проведения специальной военной операции на Украине. Участники и гости акции просят представить к званию Героя России погибшего на Украине земляка — майора Андрея Кунакова. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

Майор Андрей Кунаков в тяжелейшем бою уничтожил штаб националистов и ценой своей жизни спас товарищей. У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа остались жена и двое сыновей.

«В память об Андрее будут названы улицы в Элисте и Мариуполе, открыта памятная доска в гимназии, где он учился. Гимназисты пронесли его портрет в рядах «Бессмертного полка», школьные учителя Андрея, и общественные организации инициировали сбор подписей за присвоение майору Кунакову звания Героя России посмертно. И эта акция стала по-настоящему народной», — отметил Хасиков.

Он выразил слова благодарности военнослужащим Вооружённых сил России, участвующим в специальной военной операции на Украине.

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