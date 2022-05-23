Таганрог, Ростовская область, 24 мая, 2022, 00:15 — ИА Регнум. В Ростовской области отложено заседание по делу о краже из самолёта «Судного дня» Ил-80. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

(сс) Dmitry Terekhov Ил-80

«Уголовное дело по обвинению Жоры Х. отложено на 31 мая 2022 в 16 часов 30 минут, в связи с тем, что подсудимый не был доставлен», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что речь идёт об инциденте на территории аэропорта «Южный» в Таганроге в декабре 2020 года. Воздушное судно прибыло для замены масла в шасси и техобслуживания. О пропаже 39 блоков радиостанций и другой электроники заявило руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Сумма похищенного превысила 2,5 млн рублей.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» с обвинительным заключением было направлено в Таганрогский городской суд.