Минск, , 00:11 — REGNUM Опасения белорусского руководства по поводу польского вторжения не имеют под собой серьёзных оснований. Расширение территории за счёт западных областей Белоруссии и Украины не входит в планы Варшавы. Такое мнение высказал 23 мая корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Олег Ковалёнок.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поляки дорожат своей культурной и этнической гомогенностью и не хотят присоединять к своему государству территории, населённые другими народами», — пояснил эксперт.

По мнению Ковалёнка, реальная цель польского руководства на белорусском направлении — приход к власти в Минске прозападного (и, соответственно, пропольского) правительства, которое приведёт Белоруссию в Евросоюз и НАТО. Военная же агрессия против белорусского государства может только испортить имидж Запада в глазах белорусов и скомпрометировать идею членства республики в евроатлантических структурах.

«Таким образом, единственной возможной формой вмешательства Польши в белорусские дела является финансовая и организационная помощь прозападным силам в осуществлении государственного переворота в Минске», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 23 мая заявил: «Нас беспокоит, что они, поляки, готовы забрать Западную Украину в свой состав, как это было до 1939 года». Белорусский лидер выразил опасения, что похожие планы Варшава вынашивает и в отношении Западной Белоруссии, которая в межвоенный период тоже была частью Польши.