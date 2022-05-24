Нью-Йорк, США, , 00:06 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 мая ростом на фоне позитивных сообщений о перспективах торговых взаимоотношений между США и Китаем. Больше других прибавил Dow Jones.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 618,34 пункта (1,98%), до уровня 31 880,24 пункта. S& P 500 подорожал на 72,39 пункта (1,86%), до уровня 3973,75 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 180,66 пункта (1,59%), до уровня 11 535,27 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,30 (0,27%), до уровня $110,61 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 мая — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно на фоне снижения Народным банком Китая базовой процентной ставки и противоречивых данных по американской экономике.

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