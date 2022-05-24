Минск, , 00:06 — REGNUM Александр Лукашенко замахнулся, по сути, на переучреждение Организации Объединённых Наций. С его точки зрения, должны быть заключены договорëнности о правилах нового мирового порядка, и произойти это должно, по-видимому, в Минске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Послание Генеральному секретарю ООН — это попытка Лукашенко застолбить за собой роль претендента на проведение новой Сан-Францисской конференции. Попытка вполне легитимная. После окончания боевых действий на Украине и в Донбассе действительно будет де-факто установлен новый мировой порядок, который положит конец гегемонии США, и почему бы не оформить его юридические контуры в Минске?» — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу послание, в котором выразил мнение, что, возможно, настало время «для действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско».