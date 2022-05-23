Элиста, 24 мая, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Жительницу Калмыкии труженицу тыла Ольгу Саранговну Бадмараеву 23 мая поздравили со столетним юбилеем. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава республики Бату Хасиков.

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«В её судьбе — судьба целого поколения. Своим самоотверженным трудом Ольга Саранговна внесла значимый вклад в общую Победу. Её участие в строительстве стратегически важной железной дороги Астрахань — Кизляр отмечено медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», — отметил руководитель региона.

Ольга Саранговна с мужем воспитали шестерых детей. С днём рождения её поздравили также шестеро внуков и двое правнуков.

Бату Хасиков передал юбилярше поздравления и пожелал ей крепкого здоровья.