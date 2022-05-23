Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В Ростовской области в ближайшие дни снова похолодает. Объявлено штормовое предупреждение из-за понижения температуры, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

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Донские синоптики предупреждают об опасном явлении. Так, во второй половине ночи и утром 24 и 25 мая местами по Ростовской области температура воздуха и на поверхности почвы существенно понизится. Столбики уличных термометров опустятся до — 1 градуса.

Жителям Ростовской области в экстренной ситуации следует обращаться к спасателям.