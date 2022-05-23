Горловка, ДНР, , 23:44 — REGNUM Город Горловка (ДНР) подвергся вечером 23 мая обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 16:43 мск посёлок шахты имени Гагарина в Горловке ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Дзержинск, выпустив 14 мин калибра 82 мм.

В 17:45 мск и в 18:30 мск посёлок Пантелеймоновка в Горловском районе украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Новгородское: выпущено шесть и семь снарядов калибра 122 мм.

В 18:10 мск посёлок шахты имени Гагарина ВСУ обстреляли со стороны Дзержинска, выпустив десять мин калибра 82 мм.

Вечером 23 мая ВСУ также обстреляли посёлок Зайцево из миномётов калибра 82 мм, выпустив 18 мин.

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