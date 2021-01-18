Ясиноватая, ДНР, 23 мая, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Город Ясиноватая (ДНР) обстрелян украинскими вооружёнными формированиями вечером 23 мая из различных видов оружия, включая БМ-21 «Град», сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Так, в 17:20 мск ВСУ обстреляли Ясиноватую из артиллерийских орудий, выпустив со стороны населённого пункта Авдеевка три снаряда калибра 122 мм. В 17:37 мск из этой же точки по городу стреляли из миномёта калибра 120 мм — выпущено две мины.

В 19:05 мск украинские боевики обстреляли посёлок Лозовое (Ясиноватский район), произведя по нему 100 выстрелов из БТР со стороны населённого пункта Пески.

В 19:35 мск по Ясиноватой снова открыли огонь из Авдеевки, выпустив четыре ракеты из БМ-21 «Град». В 19:48 мск из этой же точки ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм.