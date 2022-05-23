Самара, , 23:11 — REGNUM В Самаре состоялась торжественная церемония закрытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи, первого творческого проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Фестиваль объединил 3 670 конкурсантов, победителей 80 региональных этапов, а также студентов из ЛНР и ДНР. Лауреатами фестиваля стали 365 финалистов в 10 творческих направлениях.

Студенты Алексей Колчин, ИА REGNUM

Национальный финал ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре объединил финалистов из более чем 230 образовательной организации страны. Самые большие делегации представили на фестивале Самарская область (165), Республика Башкортостан (137), Чувашская республика (105). Всего в программе было представлено 1327 конкурсных работ — это стало абсолютным рекордом за 30 лет существования фестиваля.

К участникам и организаторам фестиваля обратился первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко: «Я рад приветствовать все 85 регионов нашей огромной страны. Рад, что с нами в этом году представители героических Донецкой и Луганской народных республик. Хочу сказать огромное спасибо организаторам за прекрасное проведение ХХХ юбилейной Студенческой весны. Справедливо, что в свой юбилей Студвесна вернулась на историческую Родину — в Самару. Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя каждый свой регион, потому что главное богатство нашей страны — это талант людей, это уникальные традиции и культура более 196 национальностей и этнических групп, которые живут на пространстве нашей огромной страны. Благодаря вам эти традиции и культура не просто живут - они развиваются. Вы талантливы, каждый из вас сделает выбор, кем станет в этой жизни. Надеюсь, что среди тех, кто находится в этом зале, мы увидим звезд мировой культуры, которыми будем гордиться».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, говоря об итогах шести дней Студвесны, подчеркнул, что отдача от фестиваля колоссальная.

«Вы сами ощутили, какой молодой творческой энергией наполнена, напитана сегодня наша Самарская земля. Только конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, увидели замечательные представления талантливых артистов, это колоссальный драйв на улицах города. Мы действительно задумали и предложили, и спасибо, что Российский Союз Молодежи поддержал эту идею — как Волга выходит из берегов по весне, так и Студвесна выплеснулась из помещения на улицы города. И мы получили молодежный творческий фестиваль. В орбиту Студвесны были вовлечены практически все жители Самарской области», — сказал глава Самарской области.

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий отметил особую роль фестиваля в формировании культуры творчества его участников:.

«Кто-то пытается отменить нашу культуру? Легче отменить наступление зимы и лета. Шесть дней в Самаре мы наслаждались творчеством, креативными идеями, способностью наших участников совместить богатство отечественного культурного наследия и народных традиций со свежим взглядом молодых на мир. Мне кажется, что, дай волю, Студвесна могла бы длиться и месяц. Энергии, драйва, талантов хватит. Но пока мы направим их на новые проекты и мероприятия, чтобы как можно больше молодых людей в России смогли проявить свои способности, получить важный опыт и знания, мотивацию, обрести личную уверенность и силы на движение к мечте. Во многом в этом и есть феномен Студвесны. Она не заканчивается гала-концертом, а продолжает вдохновлять и заряжать. Мы не тратим силы на отмены, мы вкладываемся в развитие, созидание, дружбу и партнерство, сотворчество и сотрудничество», — сказал Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий .

О перспективах фестиваля рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков: «Мы гордимся тем, что Российская студенческая весна — первый творческий проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студвесна идёт в ногу со временем и задаёт конкурсные тренды, в том числе и в сфере креативных индустрий. Впереди гастрольный тур победителей Студвесны по городам Сибири, который станет важной вехой в продвижении фестиваля как подлинного молодёжного движения».

В церемонии также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

На Церемонии закрытия был объявлен следующий регион, который примет XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов вузов. Им стал Пермский край.

Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Организаторы фестиваля: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Самарской области, Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Соорганизаторы Фестиваля: Федеральное агентство по делам молодежи, Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация «Российского союза молодежи», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет»; Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи». Фестиваль проводится при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.