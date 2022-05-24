24 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 00:17 — REGNUM Новость о том, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена в мае упал до 39%, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, которые прежде всего негодуют по поводу инфляции, роста числа насильственных преступлений, а также дефицита детского питания.

Рейтинг Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не понимаю, как его рейтинг одобрения составляет 39%… мы все знаем, что истинное число, вероятно, что-то около 11%», — пишет rocko411.

«Учитывайте, что эти опросы часто проводятся в относительно городских районах, где демократов будет опрошено больше, чем республиканцев. Да, эти цифры намного ниже», — отвечает wil50.

«Не может быть, чтобы он набрал 39% голосов. СМИ начинают сообщать о ноутбуке Хантера. Они видели, как Джо бормочет, путается и спотыкается во многих случаях. Правда о дезинформации о сговоре с Россией раскрыта. Я не согласен с тем, что 39% нашего населения пособничают коррупции», — указывает staceyn.

«Трудно поверить, что так много людей в Америке не видят, как Байден разрушает эту страну. Многие американцы, которые тяжело работали изо дня в день на протяжении десятилетий, обеспечивая свои семьи и планируя выход на пенсию, вынуждены откладывать выход на пенсию. Некоторые задаются вопросом, смогут ли они когда-нибудь выйти на пенсию из-за инфляции, которая продолжает расти. Часто пенсионеры имеют фиксированный доход. Быстро растущая инфляция подрывает фиксированный доход. Байдена не волнует, хватит ли денег на основные расходы на жизнь людям, которые работали, содержали свои семьи и платили налоги. Людям нужно платить за коммунальные услуги, жилье, еду, воду, одежду, медицинское обслуживание и многое другое. Нам нужен консервативный Конгресс (с ограничением срока полномочий) и консервативный президент. Иначе мы потеряем страну!» — уверен FrancisMuhle.

«Что меня поражает, так это то, что так много людей до сих пор защищают его. Я думаю, это потому, что они стыдятся своего выбора, но не могут признаться в этом. Я не верю, что хоть один из них рад тому, что сделал, особенно когда они подъезжают к заправке или подходят к очереди на кассу», — уверен bidenisatokenpresident.

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Некоторые из нас задаются вопросом, не придется ли нам выйти с пенсии и вернуться на работу в 70-80 лет», — комментирует winter527 945.

«Я хотел бы услышать аргументы от тех, кто говорит, что страна движется в правильном направлении. Назовите хоть одно действие или политику, которые были предприняты в Белом доме и которые действительно принесли пользу стране в целом. Я подожду», — просит adventurer1952.

«Я надеюсь, что спустя годы эти годы будут полезны как пример того, чего следует избегать», — указывает inwitnessprotection.

«Меня удивляет только то, что его одобрение настолько высоко. Это парень, за которого проголосовали, чтобы он стал объединителем страны. Это парень, который сказал, что не собирается душить газо- и нефтедобычу в США. Это тот парень, который сказал, что ничего не знает о деловых операциях Хантерса на Украине. Это парень, который сказал, что у него очень много опыта. И это парень, который провалил вывод войск из Афганистана, вызвал рост цен на газ до $4,69, открыл границу и не провел ни одного содержательного разговора с республиканцами. Почему его одобрение так высоко», — недоумевает dis-qusted.

«Он не был избран, он был установлен, и его рейтинг должен быть нулевым», — отвечает deplorableamerican157.

Напомним, что согласно представленным данным, деятельность Байдена на сегодняшний день поддерживают 39% американцев, тогда как 55% граждан недовольны президентом.

При этом 18% респондентов считают, что Байден смог помочь экономике страны укрепиться, а 51% из них уверены, что он скорее навредил экономике, чем восстановил ее. Еще 30% заявили, что глава Белого дома никак не повлиял на состояние экономики.

Отметим, что работу Байдена по урегулированию украинского кризиса поддержали только 45% респондентов.

Уточняется, что опрос Associated Press проводился среди 1172 взрослых респондентов в период с 12 по 16 мая.