Варшава, , 23:06 — REGNUM МИД Польши положительно оценивает внесенный Владимиром Зеленским в Верховную раду Украины законопроект о предоставлении особых прав гражданам Польши, заявил 23 мая заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в этом случае у потомков поляков, живших на этих территориях еще во время Первой или Второй Речи Посполитой, появятся дополнительные привилегии.

«Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии», — заявил Пшидач.

«Но ещё важнее то, что поляки, которые ездят на Украину, во Львов или Киев, и хотят инвестировать или вести бизнес на Украине, смогут также получить определенные привилегии как украинские граждане», — добавил он.

«Я бы оценил этот жест по достоинству», — отметил замглавы МИД Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский анонсировал соглашение с Польшей об упрощении порядка пересечения границы, а также внес в Верховную раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.

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