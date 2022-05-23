София, 23 мая 2022, 23:03 — REGNUM Глава парламента Болгарии Никола Минчев 23 мая выступил с пресс-конференцией, в ходе которой прокомментировал предложение Кирила Петкова к президенту Румену Радеву о созыве Консультативного совета национальной безопасности.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Минчев заявил, что вопрос о вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС должен решаться в парламенте.
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