София, , 23:03 — REGNUM Глава парламента Болгарии Никола Минчев 23 мая выступил с пресс-конференцией, в ходе которой прокомментировал предложение Кирила Петкова к президенту Румену Радеву о созыве Консультативного совета национальной безопасности.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Минчев заявил, что вопрос о вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС должен решаться в парламенте.

Никола Минчев «Конечно, в последние месяцы диалог развивается на более высоком уровне, чем в прошедшие годы. Поскольку мы считаем, что это привело к развитию, премьер-министр потребовал, чтобы созыв совета нацбезопасности произошел с согласия президента, для чего будет подготовлен соответствующий доклад МИД, после чего будет сформирована национальная позиция».

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