София, 23 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Глава парламента Болгарии Никола Минчев 23 мая выступил с пресс-конференцией, в ходе которой прокомментировал предложение Кирила Петкова к президенту Румену Радеву о созыве Консультативного совета национальной безопасности.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Минчев заявил, что вопрос о вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС должен решаться в парламенте.