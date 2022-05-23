Бухарест, , 22:51 — REGNUM Румынское правительство объявило о запуске нового пакета социально-экономических мер «Поддержка Румынии», 23 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Николае Чукэ Mapn.ro

Предусмотрены одноразовые выплаты в размере 700 леев ($151) для всех пенсионеров с пенсиями ниже двух тысяч леев ($432), а также отсрочка на девять месяцев по банковским кредитам для граждан и компаний, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за экономического кризиса.

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято правящей коалицией на экстренном заседании правительства. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил:

«Нововведение позволит в значительной степени повысить благосостояние наименее защищенных слоев населения».

Предполагается, что для этих целей из государственного бюджета и ряда совместных фондов будет выделено в общей сложности €1,1 млрд.

Напомним, ранее реализация проектов в социальной сфере являлась одним из основных пунктов программы действующего румынского правительства на 2022 год.

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