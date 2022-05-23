Приштина, Сербия, 23 мая, 2022, 22:54 — ИА Регнум. В Демократической лиге Косово 23 мая раскритиковал премьер-министра Косово Альбина Курти, недавно вернувшегося из 18-днейного турне по США.

Facebook.com/vetevendosje Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оппозиционеры назвали поездку доказательством бессилия Курти, который за 2,5 недели в США не провел ни одной встречи с высокопоставленными американскими чиновниками.

По мнению зампредседателя «Лиги» Шчипе Мьекичи, поездка была плохо подготовлена и не имела никакой стратегии. Это особенно бросается в глаза в связи с тем, что до этого визиты глав правительств Косово в США всегда сопровождались встречами с первыми лицами этого государства.

«18-дневная прогулка Курти по США в период глобальных потрясений для глобальной и европейской безопасности и экономического кризиса в стране обличает бремя институциональных визитов, которые постоянно несет Косово. В прошлом не все встречи в США давали результат, но это правительство не добилось даже встреч», — заявляют оппозиционеры.