Женева, Швейцария, , 22:43 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 193 525 новых случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 399 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 23 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже522 783 196 носителей вируса, подтверждено 6 276 210 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Китай, США, Австралия, Германия, Япония, Италия, Южная Корея, Франция, Португалия и Испания.