Анкара, 23 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Турция проведёт военные операции с целью создания 30-км зоны безопасности вдоль своих южных границ, сообщают 23 мая западные СМИ со ссылкой на выступление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, эти операции будут проведены в рамках противодействия террористическим угрозам.

«Эти операции в основном будут нацелены на территории, которые являются источниками нападений на нашу страну, а также на создание зон безопасности», — цитируют СМИ слова президента Эрдогана.

По некоторым данным, речь идёт о северных районах Сирии, которые сейчас контролируются отрядами Сил самообороны сирийских курдов (YPG).