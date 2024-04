Лондон, 23 мая, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Official Charts Company опубликовала данные о продажах среди музыкальных альбомов в Великобритании за неделю. Релиз третьего альбома Гарри Стайлса изменило ситуацию в чартах, информирует 23 мая официальный портал компании.

Новый альбом британца Harry’s House вступил в чарт с 61 430 продажами, из которых 42 063 — на физических носителях, 16 408 — стриминговые сервисы и 2 959 - скаченные из интернета. Учитывая, что воскресные потоковые данные еще не подсчитаны, Стайлз уже побил показатели первых недель продаж двух своих предыдущих альбомов: дебютный одноименный альбом 2017 года продался тиражом 57 000 копий, а Fine Line разошелся тиражом 49 000.

Показатель Стайлза в 16 раз больше, чем у его ближайшего конкурента, альбома Xpropaganda The Heart Is Strange (3 763 продажи). На третьем месте находится юбилейное издание альбома The Clash 1982 года Combat Rock (3 315 продаж), а альбом Кендрика Ламара Mr Morale & The Big Steppers занимает 2-4 место с 3 283 продажами.