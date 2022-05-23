Москва, 23 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В понедельник, 23 мая фракция «Новые люди» провела в Государственной думе круглый стол «Борьба с рейдерством — путь к свободе предпринимательства». Партийцы представили для открытого обсуждения с экспертами, общественниками и предпринимателями законопроект о противодействии рейдерству.

Dave H Franks Рейдерский захват

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Новые люди» Александр Демин заявил, что необходимость принятия закона о рейдерстве назрела давно, но в текущих условиях требуются более решительные действия: «Сейчас в российском законодательстве стратегически недооценены угрозы и последствия рейдерства для экономики. Нужно противодействовать рейдерской преступности всеми способами. Нужны и политические, и экономические, и организационно-технические меры. Но главное — новые правовые механизмы», — говорит депутат.

Мурат Дударев, заместитель председателя комитета партии «Новые люди» по правозащите, представил на круглом столе законопроект, в котором впервые устанавливаются основы государственной политики в сфере противодействия рейдерству и само определение рейдерства. Документом обозначаются основные направления для формирования будущего законодательства в целях противодействия рейдерству, определяются принципы его предупреждения, минимизации и ликвидации последствий рейдерских правонарушений.

«Россияне получат систему борьбы с рейдерством. Ее важнейшими элементами, к примеру, должны стать невмешательство в законную предпринимательскую деятельность государственных органов, обеспечение доступа к публичности лиц, пострадавших от рейдерства, свобода предпринимательской деятельности. Также будут установлены правовые и организационные основы предупреждения рейдерства», — отметил Мурат Дударев.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников говорил о возможности увеличения наказания за рейдерство: «Вспомним историю с «Меньшевиком»: директору пришлось отбиваться от рейдеров с оружием, потому что его жизни угрожала опасность. Позже его оправдали присяжные, но три года человек все равно провел в СИЗО. Яркий пример, который поставил на уши всю страну. Ответственность за рейдерство должна быть уголовной, потому что причиняемый ущерб слишком велик, люди теряют свой бизнес».

При это размер бизнеса, как считает Александр Демин, не является своеобразным «защитным амулетом».

«Целью злоумышленников при захвате крупных предприятий, как правило, является сам бизнес, в то время как в отношении субъектов МСП преступников интересует недвижимость, которой они владеют или используют, — отметил глава комитета по МСП. — Особая привлекательность объектов малого бизнеса для рейдеров в том, что они менее защищены. И у МСП нет своего организационно-экономического механизма, который может помочь защититься в случае недружественного поглощения».

Участники круглого стола отметили, что сейчас предлагаемый закон необходим как никогда.

По мнению Екатерины Авдеевой, члена генерального совета «Деловой России», в текущих экономических условиях предпринимателям необходима уверенность в том, что их защитят, поэтому организация поддерживает идею такого закона. C ней согласилась и Дина Крылова, заведующая проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ. Эксперт назвала законопроект невероятно актуальным, потому что сейчас вся надежда на развитие новых бизнес-проектов.

Новые люди продолжат обсуждать проект закона о рейдерстве с экспертами в рамках межфракционной рабочей группы и готовы учесть все значимые поправки и предложения. В ближайшее время фракция внесет законопроект на рассмотрение Государственной думы.