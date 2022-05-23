Белград, 23 мая, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Брюссель ожидает, что все страны, которые хотят войти в ЕС, присоединятся к санкциям против России. Об этом заявил докладчик Европейского парламента по Сербии Владимир Билчик 23 мая.

Balkan Photos Сербия и ЕС

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По его словам, ограничительные меры против России «являются не символическим, а очень важным шагом», и поэтому ЕС ожидает, что все страны присоединяться к этим мерам «как можно скорее».

«Это шанс для нового парламента и будущего правительства Сербии. Мы понимаем, что были выборы и что нужно время, но этот вопрос не исчезнет, он уже занимает важную часть моего отчета о Сербии, который мы будем обсуждать в июне и в июле. Конечно, в зависимости от того, что сделает Сербия, риторика и выводы, сделанные в отчете, могут сильно измениться до июля», — заявил Билчик в интервью изданию «Косово онлайн».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, если его страна не сможет выдержать давления Запада по вопросу присоединения к антироссийским санкциям, он сообщит об этом населению.