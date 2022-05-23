23 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:53 — REGNUM Информация, согласно которой во Львовской области националисты облили зелёнкой священника Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерея Владимира Мандзюка прямо во время литургии, породила дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

«Бесы, самые натуральные», — считает Марта В.

Многие пользователи пришли к выводу, что этому поступку не может быть никакого оправдания, потому что священник настолько далёк от политики, насколько только может.

«Ничего святого не осталось у этих подонков! Кому они только молятся — неизвестно. Хотя, если судить по сатанинским татуировкам нациков из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), понятно кому. Батюшка, миленький, всё будет хорошо. Скоро восторжествует правда. Чуток осталось подождать», — обращается Яна Ю.

Некоторые комментаторы удивляются, что прихожане храма, в котором произошёл инцидент, позволяют националистам совершать свои мерзкие поступки.

«Вот ведь черти! Я не понимаю, почему прихожане не упаковали этих подонков?» — удивляется Ринат А.

«Вы меня, конечно, простите, но как может действовать церковь в стране, порабощённой антихристом? То, что священника облили зелёнкой, — это ещё ничего. Скоро их убивать ведь будут! Киевский режим ненавидит людей, это всем ясно. Богом там и не пахнет», — указывает Нина Т.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что на Украине не осталось людей, готовых бороться со сложившейся несправедливостью, даже во имя Бога.

«А что окружающие? Испугались? Вся Украина трепещет перед бандитами. Это не «государство». Работяг под танки положат, шпана будет мучить беззащитных, церковная публика во главе с епископами бросятся делить храмовый инвентарь, облекая в слова о свободе от Московского патриархата. Так уже было в 1917-18 годах. Добрые пастыри взойдут на Крест», — поделилась своим мнением Татьяна С.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре все, кто имеет хоть малейшее отношение к России, на Украине будут подвергнуты самым страшным гонениям.

«Это такие специальные церкви Московского патриархата на западе Украины. Из них потом местные нацики загон для лошадей сделают, а прихожан в концлагерь засунут. Или что, тамошние надеются, что их хата окажется крайней? Пусть не надеются», — написал Сергей К.

Нашлись и те, кто считают, что украинское общество само по себе уже не сможет сбросить с себя фашистского зверя, который, словно питон, сковал руки и ноги простых граждан.

«Бог покинул Украину ещё в 2014 году. Вот, потому эта жестокость некоторых, а многие украинцы радуются этой жестокости. Я восемь лет читала в украинских СМИ комментарии украинцев. И была в ужасе, когда у них ликование было по поводу гибели мирных жителей Донбасса, особенно если среди мёртвых был ребенок. Какой-то непонятный «юмор», когда блюда называли что-то типа «жареный сепаратист». Им казалось, что это прикольно. Поведение укробеженцев в Европе — отдельная песня. Не зря ведь говорят, что если Бог хочет наказать кого-то, он отнимает разум», — отметила Татьяна К.

Напомним, 23 мая информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил о том, что священника Украинской православной церкви Московского патриархата во Львовской области протоиерея Владимира Мандзюка неизвестные облили зелёнкой прямо во время литургии. Дочь священнослужителя утверждает, что преступление совершили «так называемые националисты, которые захватывают наши храмы».