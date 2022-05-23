Москва, , 22:42 — REGNUM Молдавский президент Майа Санду проявила бестактность и явную враждебность к России, ответив на поздравление с Днём Победы фразой «Нам не нужны поздравления, нам нужен мир». Опубликован 23 мая комментарий на эту тему официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Санду в интервью молдавской прессе 20 мая сказала, что президент России Владимир Путин поздравил её и молдавский народ с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Но она, как выяснилось, не нуждается в поздравлениях.

«Нам не нужны поздравления, нам нужен мир», — неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна, отмечает Захарова.

Мария Захарова «Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов».

Представитель МИД России отметила, что продемонстрированная Санду позиция является «тревожным сигналом». Очевидно, что руководство республики всё дальше от «накопленного позитива в российско-молдавских отношениях».

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