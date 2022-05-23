Лондон, 23 мая, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Британский инди-исполнитель Оливер Сим, известный в качестве участника трио The xx, представил очередной сингл из своего будущего дебютного сольного альбома. Песня Hideous стала доступна в сети 23 мая.

NME Оливер Сим из The xx

Сингл войдет в его предстоящий альбом Hideous Bastard, который спродюсировал его коллегой по группе Jamie xx (Джейми Смит). Релиз пластинки намечен на 9 сентября. В письме, сопровождающем релиз, Сим объяснил, что Hideous рассказывает о его опыте жизни с ВИЧ, который был диагностирован Оливеру в возрасте 17 лет.

«В самом начале работы над альбомом Hideous Bastard я понял, что много пишу о страхе и стыде», — написал Сим. «Я представляю, что это может нарисовать картину мрачного альбома, но в последние годы я твердо убежден, что лучшим противоядием от этих чувств может быть выведение их на поверхность и пролитие на них света.

Я написал альбом не для того, чтобы зациклиться, а скорее для того, чтобы освободиться от стыда и страха, которые я испытывал в течение долгого времени. Поэтому я воспринимаю большую часть музыки как радостную, потому что опыт ее написания и записи был для меня полной противоположностью страха и стыда».