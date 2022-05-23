Вашингтон, , 22:24 — REGNUM США и Британия ищут варианты замены навигационной системы GPS, сообщает 23 мая газета Times.

GPS-навигатор Francis Storr

По утверждению издания, это происходит из-за возможных угроз со стороны России, создающей всё новые средства радиоэлектронной борьбы.

В частности, британский министр по оборонным закупкам Джереми Куин заявил газете, что правительство должно учитывать угрозы вмешательства в работу спутниковых систем, так как Россия в ходе военной операции на Украине тестирует комплексы глушения сигналов GPS. Кроме того, Россия атакует систему GPS на Украине методом имитационных радиопомех.

«Обе стороны развертывают целый ряд методов воздействия. Нам нужно извлечь урок из этого и развивать нашу инновационную работу в этой сфере», — заявил Куин.

По его утверждению, Британия сейчас рассматривает альтернативы, в частности, системы OneWeb и NextNav.

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