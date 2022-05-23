Оттава, , 23:02 — REGNUM В канадский город Виннипеге, провинция Манитоба, прибыл первый чартерный авиарейс из Польши с украинскими беженцами на борту, сообщает 23 мая CP.

Канада

Самолёт приземлился в международном аэропорту имени Джеймса Армстронга Ричардсона.

Второй рейс запланирован на 29 мая и должен прибыть в Монреаль, а третий — 2 июня в Галифакс.

Министр иммиграции Канады Шон Фрейзер сообщил, что тремя рейсами в страну будут доставлены в общей сложности 90 тысяч беженцев с Украины, которые уже получили разрешение на въезд.