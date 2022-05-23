Берлин, , 22:15 — REGNUM Три европейских музыкальных фестиваля подтвердили, что российская электронная исполнительница Nina Kraviz (Нина Кравиц) больше не будет выступать на их мероприятиях этим летом из-за «пропутинской» позиции. Об этом 23 сообщает портал NME.

Диджей Нина Кравиц Скриншот источника

Дортмундский PollerWiesen, The Crave в Гааге и Movement опубликовали в социальных сетях заявления, подтверждающие, что российский диджей была исключена из их лайн-апа.

Эти решения были приняты через день после того, как Кравиц опубликовала в сети заявление, в котором объяснила свое молчание в социальных сетях по поводу военной спецоперации России на Украине, после того как ее раскритиковали за «отсутствие позиции» по этому вопросу.

«Я музыкант и никогда не занимался поддержкой политиков или политических партий, не планирую делать это и в будущем», — говорится в части заявлении Нины Кравиц. «Я не разбираюсь в политике и социальных процессах, которые она создает. Поэтому я не считаю правильным говорить об этом в социальных сетях».

Эти шаги от организаторов фестивалей последовали после того, как на прошлой неделе Кравиц и ее лейбл Trip Recordings были исключены из Clone Distribution после того, как его основатель заявил, что она придерживается «пропутинских» взглядов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лиам Галлахер: «Oasis были лучше The Beatles»