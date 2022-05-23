Милан, Италия, 23 мая, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Сотрудникам правоохранительных органов североитальянского региона Ломбардия (Милан) следует выдать электрошокеры, с такой инициативой выступил 23 мая глава региона Аттилио Фонтана.

Steffen Schmitz Милан

Он отметил, что уголовная хроника последних дней наглядно демонстрирует, насколько назрела такая необходимость.

Фонтана, в частности, упомянул попытку нападения со стороны вооруженного ножом нетрезвого гражданина, которого удалось обезвредить именно с помощью шокера.