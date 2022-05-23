Москва, 23 мая, 2022, 22:15 — ИА Регнум. О проблемах с переводом денег в помощь российским военным, а также на гуманитарные нужды через Альфа-банк сообщает 23 мая телеграм-канал «Ломтик Неба». Через Альфа-банк «нельзя перевести деньги на карты российских общественников и военкоров».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Так, через этот банк нельзя перевести деньги военкору Евгению Поддубному (заявлено, что деньги переводятся в фонд «Доктор Лиза»), волонтёру Андрею Лысенко (заявлена только гуманитарная помощь), каналу КатяВаляДНР-помощь.

«На карты, указанные на этих каналах, перевести деньги через Альфу невозможно, — говорится в сообщении. — Сервис выдаёт ошибку». При этом отмечается, что через ряд других банков переводы проходят без проблем.

Ещё указан такой нюанс: карты для обычных донатов (вид добровольного вознаграждения) для военкоров Альфа-банк не блокирует. Так, удалось перевести деньги каналу War Gonzo и военкору RT Ланкастеру.