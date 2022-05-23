Рим, 23 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Если итальянское популистское «Движение 5 звезд» действительно хочет деэскалации конфликта на Украине, как говорят об этом его лидеры, им следует отозвать из правительства своего министра иностранных дел, заявила 23 мая лидер оппозиционной правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Пока же получается так, что представляющий популистов глава МИД Луиджи Ди Майо занимается самой что ни на есть военной эскалацией, а лидеры партии вслед за большинством граждан страны на словах выступают за деэскалацию, отметила она.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».