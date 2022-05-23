Рим, 23 мая, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Действия леволибералов Италии заставляют усомниться в том, что те живут в Италии, «а не на Марсе», заявил 23 мая лидер правоконсервативной «Лиги» Маттео Сальвини.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

Вместо того, чтобы концентрировать усилия на преодолении экономического кризиса и мирных переговорах по украинскому кризису, либералы находят время на законопроекты о расширенных правах гомосексуалистов, правах детей мигрантов на получение гражданства по факту рождения в Италии, изменениях выборного законодательства и т.д., отметил Сальвини.

Как сообщалось ранее, лидер леволибералов Энрико Летта допустил, что если Сальвини будет продолжать нападки на партнеров по коалиции, то правительство в нынешнем составе не сможет существовать.

Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Ряд наблюдателей допускают, что из-за постоянных конфликтов внутри «широкой коалиции» (две правые партии, популисты и леволибералы) выборы пройдут раньше — осенью 2022 года.