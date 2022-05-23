Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Представители здравоохранения США готовят к выпуску партию вакцины Jynneos от обезьяньей оспы, сообщает 23 мая Reuters.

Вакцинация. США Cdc.gov

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), национальные запасы вакцины в США насчитывают порядка 1000 доз. При этом представители CDC пообещали увеличить количество доз препарата в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выявлено уже предположительно пять случаев заражения вирусом обезьяньей оспы. Первый случай был зарегистрирован в штате Массачусетс у мужчины, недавно прилетевшего из Канады.

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