Вашингтон, 23 мая, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Представители здравоохранения США готовят к выпуску партию вакцины Jynneos от обезьяньей оспы, сообщает 23 мая Reuters.

Cdc.gov Вакцинация. США

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), национальные запасы вакцины в США насчитывают порядка 1000 доз. При этом представители CDC пообещали увеличить количество доз препарата в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выявлено уже предположительно пять случаев заражения вирусом обезьяньей оспы. Первый случай был зарегистрирован в штате Массачусетс у мужчины, недавно прилетевшего из Канады.