Курган, 23 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В Курганской области годовой темп подорожания непродовольственных товаров в апреле 2022 года увеличился до 22,65% после 22,33% месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Банка России.

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На фоне отставания предложения от возросшего спроса, в регионе подорожали автомобильные шины. Кроме того, в Курганской области подорожали парфюмерия и бытовая химия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Зауралье годовая инфляция в апреле 2022 года увеличилась на 1,15%, до 18,74%.