Рим, 23 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Критика со стороны «Лиги» Маттео Сальвини в адрес коллег по правящей коалиции переходит всякие границы, заявил 23 мая лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

European Parliament Энрико Летта

«Думаю, что так двигаться дальше невозможно», — сказал он.

Сальвини действует безответственно, ставя под угрозу освоение Италией средств фондов и грантов ЕС — если правительство будет распущено и последуют выборы, этот процесс приостановится, отметил Летта.

Парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Некоторые наблюдатели допускают, что из-за постоянных конфликтов внутри «широкой коалиции» (две правые партии, популисты и леволибералы) выборы пройдут досрочно — осенью 2022 года.