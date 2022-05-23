23 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова главы евродипломатии о том, что Европейский союз исчерпал свои военные запасы из-за поставок на Украину.

Елизавета Коробова, , 22:07 — REGNUM Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что военные запасы ЕС исчерпаны из-за поставок на Украину, что является очевидным примером недостатков обороноспособности Евросоюза, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот и наступил долгожданный финиш. США разорили Европу. Заводы разберут, оставят ни с чем своих марионеток кукловоды. Печальная судьба у тех, кто думает о чужих интересах, а не о своём народе», — подметил Вася П.

Многие пользователи пришли к выводу, что так позориться могут только бесхребетные европейские чиновники, которые в угоду повестке, заданной Вашингтоном, готовы голову о землю расшибить, лишь бы выслужиться перед своим заокеанским хозяином.

«Опять у них там истощение из-за Украины. А не они ли сами, ослы, истощили свои запасы, отдав Украине всё, что у них было? Еврочиновники — дешёвые клоуны, которые сначала делают, а потом думают. И боятся очень ответственности за поступки, к которым в полной мере причастны. Неудивительно, что США приговорили такую Европу, проще удушить это недоразумение, чем пытаться поддерживать», — поделился своим мнением Александр Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Евросоюза полностью предали интересы своего населения, что обязательно в скором времени выльется в экономическую катастрофу.

«Как ни крути, а европейцы только и делают, что себе вредят. Сейчас цены у них выросли, бензин на вес золото, а завтра уже без работы останутся и без продовольствия», — предрекает Артур Х.

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«Бездари европейские. Вот к чему привело слепое преклонение перед США», — отметил Николай Ф.

Часть людей полагает, что вина за крушение некогда мощной Европы в первую очередь лежит на таких еврочиновниках, как тот же Боррель.

«Помимо истощения запасов, Боррелю не мешало бы честно поговорить об истощении своих собственных мозгов. Потому что те решения, которые принимает Евросоюз, исходят не из головы», — указывает Надежда К.

«Европе конец. Быть ей суждено частью третьего мира, ибо сама она свой текущий уровень существования поддерживать не сможет. Хана «западному миру» и мифу о европейском достатке», — пишет Артём Л.

Ряд пользователей считает, что не надо считать европейские власти такими уж безмозглыми, ведь подобные заявления могут быть обманной риторикой.

«Да всё у них есть, просто прибедняются. Они уже поняли, что дальше смысла нет пичкать Украину вооружением. Потихонечку сливаются, найдя для себя красивое оправдание. Да народы их стран уже начинают понимать и не будут молчат, выходя на улицы. Украина теряет своих союзников», — считает Лейсан Р.

А кто-то и вовсе заподозрил руководство Евросоюза в желании нарастить своё вооружение.

«Да они такие заявления спецом делают, чтобы вооружаться начать по-взрослому. Говорили же уже, что Евросоюз потратит рекордные деньги в ближайшие годы на вооружение», — написал Руслан К.

Напомним, 22 мая на сайте Европейской службы внешних связей была опубликована информация, согласно которой глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что военные запасы ЕС исчерпаны из-за поставок на Украину, что является очевидным примером недостатков обороноспособности Евросоюза.