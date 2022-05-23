Москва, 23 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Российские инженерные войска и сапёры МЧС обезвредили в республиках Донбасса почти 10 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 23 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Саперы за работой

За последние сутки было найдено и нейтрализовано 12 взрывоопасных объектов, а всего с начала операции — 9364.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 623,21 гектара (в том числе за сутки — 0,03 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9 364 взрывоопасных предмета, из них за сутки — 12», — рассказал Мизинцев.