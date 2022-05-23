Рим, 23 мая, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Соцопросы свидетельствуют, что новые выборы в Италии вновь выиграют правоцентристы, и на этот раз глава государства должен дать им право сформировать правительство, заявил 23 мая депутат от «Лиги» Клаудио Борги.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В 2018 году правые получили относительное большинство, но менее 50% голосов, и право на формирование коалиции не получили, напомнил он.

Согласно действующим принципам, правительство должен формировать тот блок, который получил большинство голосов, предлагать кандидатуру премьера — та из партий, которая стала первой среди партий данного блока, отметил Борги.

По данным социологов, около 45−48% граждан Италии поддерживают правых, «первой партией» являются «Братья Италии», «Лига» — на втором месте.

После национальных выборов 2018 года после долгих переговоров было сформировано коалиционное правительство «Лиги» и популистов, в 2021 году его сменила «широкая коалиция» (две правые партии, леволибералы и популисты) под управлением Марио Драги.