Москва, , 21:54 — REGNUM Украинские боевики заминировали мосты в городе Путивле (Канатопский район, Сумская область), сообщил 23 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Минобороны РФ уточнил, что заминированы украинскими боевиками мосты через реки Сейм и Любка: ВСУ хотят взорвать их, чтобы «обвинить Вооружённые Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры».

Он добавил, что Запад одобрительно молчит, видя военные преступления Киева, словно «одурманенный» русофобскими настроениями.

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